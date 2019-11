Un ancien Alouette est décédé

L’ancien botteur des Alouettes George Springate est décédé jeudi à l’âge de 81 ans.

Le Québécois a remporté la Coupe Grey avec la formation montréalaise en 1970. Springate a aussi été policier de 1958 à 1969, tout en poursuivant ses études en droit à l’Université McGill. Il a également été membre de l’équipe de football de cette institution. Incapable de se concentrer sur une seule profession à la fois, il a amorcé une carrière politique en 1970 tout en jouant avec les Alouettes. Son passage avec les Moineaux n’a duré que trois saisons (1970 à 1972) au cours desquelles il a disputé 17 parties.

En politique, il a siégé pour deux mandats à l’Assemblée nationale du Québec de 1970 à 1976, représentant Sainte-Anne pour le Parti libéral de Robert Bourassa. Il a ensuite défendu les intérêts de Westmount comme candidat indépendant de 1976 à 1981.

Conséquemment à ses études, Springate a aussi poursuivi une carrière de juge à la Commission de la citoyenneté du Canada, en plus d’enseigner les rudiments de cette profession au Collège John Abbott. Il a également mis sur pied le premier programme de techniques policières de l’établissement.

Au niveau sportif, le Montréalais a occupé un poste d’analyste pour la télévision anglophone de Radio-Canada dans les années 1980. Il a aussi été brièvement journaliste pour le «Montreal Daily News», un quotidien fondé par Pierre Péladeau en 1988 n'ayant été publié que pendant deux ans. Pour toutes ses réalisations et son impact sur la communauté, Springate a été fait membre de l’Ordre du Canada en 1989.

«Toutes nos pensées sont avec la famille Springate en ces moments éprouvants, a déclaré le président et chef de la direction des Alouettes, Patrick Boivin via un communiqué. M. Springate a été impliqué dans la communauté à plusieurs niveaux et il laisse derrière lui un riche héritage. Nous ne pouvons que constater tout son travail remarquable pendant toutes ces années.»