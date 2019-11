Un profiteur le reste toute sa vie

Ça m’a fait hurler de lire les plaintes de cette fille qui se fait sucer jusqu’au sang par un profiteur de la pire espèce mais qui n’ose rien dire parce qu’il est le père son enfant. Elle accepte d’être le seul soutien de famille pendant que monsieur accumule, sur son dos, année d’étude après année d’étude. Et que va-t-il arriver vous pensez quand il aura obtenu ce doctorat qu’il convoite maintenant? Et bien il risque de la planter-là sans autre forme de procès.

Moi je lui aurais dit de le mettre carrément à la porte et sur le champ. Car je sais ce que ça mange ce genre de parasite. J’en ai aidé un pendant 8 ans et il a fallu que je m’adresse aux tribunaux pour qu’il quitte enfin mon domicile quand j’en ai eu assez. Heureusement nous n’avions pas d’enfant ensemble car je ne sais pas comment j’aurais pu parvenir à maintenir le lien alors que je réalisais qu’il m’avait exploitée d’un bout à l’autre. Pourquoi avoir ménagé la chèvre et le chou dans votre réponse?

Une femme qui a vu neiger

Soyez honnête. Comment auriez-vous réagi si quelqu’un vous avait dit que cet homme vous exploitait, avant que vous en ayez vous-même été convaincue? Probablement en refusant de regarder cette triste réalité en pleine face. Un processus par étape me semblait plus approprié pour enfin l’inciter à réagir.