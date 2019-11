Un site offre 3000$ par mois pour consommer et critiquer du cannabis offert gratuitement

Si des gamers sont payés pour tester des jeux vidéo de la maison, ce n’était qu'une question de temps avant que les amateurs de cannabis aient le même genre d’opportunité d’emploi.

Le site American Marijuana (AM) a annoncé cette semaine qu’il était à la recherche de personnes pour rédiger des critiques de produits de la fameuse plante. Le poste de l’entreprise américaine serait ouvert aux résidents du Canada.

AM prend bien soin de rappeler que les responsabilités liées au poste dépassent largement la simple consommation.

«Le candidat devra rédiger des critiques honnêtes et donner son opinion sur le produit sous forme de blogue. De plus, il doit aussi être à l’aise à la caméra puisque l’emploi exige de créer des vidéos de déballage (unboxing) et des vidéos explicatives sur les effets du produit en le comparant aux autres dans sa catégorie.»

En plus d’être capable de se remplir les poumons quotidiennement (smoke weed everyday comme dirait Nate Dogg et Snoop), le postulant doit avoir une vaste connaissance du cannabis afin d’éduquer les lecteurs du site.

La forme physique et une bonne santé sont également importantes.

Le fonctionnement

Le critique recevra un paquet mensuellement contenant différentes marques et produits de cannabis, comme des fleurs (cocottes), vapoteuses, huiles de CBD et des comestibles (edibles).

Le salaire

Les produits sont offerts gratuitement, mais pour la rémunération en argent, l’offre parle d’une somme pouvant aller jusqu’à 3000$ par mois.

Mais avant de quitter votre 9 à 5 chers amateurs de weed, prenez le temps de consulter les conditions. À l'instar de toute offre d'emploi, le salaire varie en fonction de l'expérience et des compétences.

Pour postuler

On doit envoyer son CV, une lettre de présentation et une vidéo de 60 secondes où on explique sa passion pour le poste.

Afin de s’assurer que le candidat ne soit pas un faux pothead, le site demande de donner 6 surnoms du cannabis.

L’heureux élu sera choisi le 4 décembre.

Voici le lien.