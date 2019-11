ST-ANTOINE, Henriette

(née Ladouceur)



Dimanche le 17 novembre 2019, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Henriette Ladouceur, épouse de feu Vianney St-Antoine. Elle a quitté la vie paisiblement entourée des siens.Son amour enveloppe le coeur éprouvé de ses fils Gaétan, Claude, Jean-Pierre, Sylvain et Gilles, de ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses soeurs, frères, belles-filles ainsi qu'autres parents et amis.Son courage, sa sensibilité et son sens du partage nous inspireront toujours.La famille recevra les condoléances le dimanche 24 novembre 2019 de 14h à 16h30, suivi d'un hommage à 16h30, au complexeLa famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Anna-Laberge pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation de l'hôpital Anna-Laberge serait apprécié en sa mémoire.