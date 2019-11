LABROSSE, Chantal



À Saint-Eustache, le 8 novembre 2019, à l'âge de 53 ans, est décédée Chantal Labrosse, épouse de Jean-Yves Émard.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa mère Mme Lucille Guérette, son frère Alain (Jasmine), ses soeurs Sylvie (Claude) et Ginette (Pierre), sa belle-mère Mme Germaine Legault, son beau-frère Louis (Marthe), ses belles-soeurs Yolande (Richard), Nicole et Johanne (Éric), sa filleule Élodie, son filleul Jean-Philippe et plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 23 novembre de 13h à 16h au:SAINT-EUSTACHE (450) 473-5934Une liturgie sera célébrée ce même samedi à 16h en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société canadienne du cancer.