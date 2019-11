Agenda du week-end

Des cadeaux du Marché Éphémère

Photo courtoisie, Veni Etiam Photo

Aujourd’hui et demain, le Marché Éphémère nous propose les objets de 160 créateurs du Collectif Créatif ETSY à la Salle des Pas perdus de la gare Windsor (métro Bonaventure).

Horaire : de 11 h à 19 h.

Entrée libre et accessible à tous : poussettes, fauteuils.

Les rendez-vous des Tannants

Photo courtoisie, Les rendez-vous des Tannants

Aujourd’hui, demain et dimanche, dans divers lieux du Vieux-Terrebonne, plusieurs spectacles et ateliers sont présentés aux enfants de 4 à 11 ans : Histoire de Pi, demain, à 11 h, 12 h 45, 13 h 30, à l’Île-des-Moulins (gratuit). Masques et motions réjouira les jeunes au Foyer Tergel, demain et dimanche, 10 h, 11 h 30 et 13 h 30 (gratuit). Divers tarifs : 0 $, 5 $ ou 10 $. Consultez la programmation.

Salon du livre de Montréal

On a jusqu’à lundi, 15 h, pour faire une visite au Salon du Livre de Montréal où plusieurs auteur.es seront en dédicace. Au kiosque 265, Lecture en cadeau, on peut offrir un livre qui sera remis à un enfant ou à un jeune de tout-petit­­­ à 12 ans. Il y a une halte-poussette et tout ce qu’il faut pour les jeunes parents.