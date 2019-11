[BALADO] «À mon avis, Laurent [Duvernay-Tardif] a joué son meilleur match de l’année» – Sasha Ghavami, agent de LDT

Dans La Zone payante cette semaine, on reçoit Sasha Ghavami, agent des joueurs québécois Laurent Duvernay-Tardif et Antony Auclair, pour parler de la saison de ces deux athlètes et pour discuter de la possible campagne de 17 matchs dans la NFL.

«À mon avis, Laurent a joué son meilleur match de l’année», a expliqué Sasha Ghavami à la suite du match de lundi soir, remporté par les Chiefs de LDT contre les Chargers de Los Angeles.

«Il avait l'air en pleine forme, bien rétabli de sa blessure», a-t-il ajouté.

Sasha nous a aussi entretenus de la fin de saison abrupte d'Antony Auclair, qui a dû être opéré pour une vilaine blessure à un pied. L'agent est convaincu que son client sera prêt pour la prochaine saison.

Dans votre balado préféré, on y va aussi de nos prédictions pour les matchs du week-end et on vous présente la classique Chronique au bar!

12e segment audio 100% fantasy football

Nous vous présentons encore notre segment 100% fantasy, dans lequel on vous donne quelques trucs pour préparer les alignements de vos différents pools! Cette semaine, on vous donne le nom de cinq joueurs à faire jouer absolument, cinq joueurs à laisser sur le banc et cinq joueurs à aller chercher dans le pool des joueurs autonomes qui peuvent vous aider tout de suite!

La Zone payante est coanimée par Matthieu Boivin, Jean Carrier et Stéphane Cadorette