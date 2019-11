CHARTRAND, Gilles



À Laval le 14 octobre 2019, à l'âge de 70 ans, est décédé M. Gilles Chartrand, époux de Mme Suzanne "Lolita" Savard.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Julien (Stéfanie) et Karine, ses petits-enfants, Olivier, Alexie, Charlotte, Lauralie, Thomas, Emma-Rose, Abigaël et Charlie, ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces ainsi que ses fidèles amis.La famille recevra les condoléances le samedi 23 novembre de 14h à 17h et 19h à 22h au:LAVAL(450) 473-5934Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société canadienne du cancer.