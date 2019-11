Un plus grand budget et des cadeaux de Noël plus verts cette année

Nous rentrons bientôt dans la période des fêtes, ses sapins, sa dinde, ses traditions, mais aussi ses dépenses. Le sondage annuel de la firme Accenture annonce un virage au vert des Québécois en ce qui concerne l’achat de leurs cadeaux de Noël.

Si l’on en croit le sondage fait auprès de 1500 consommateurs provenant en parts égales de Montréal, Toronto et Calgary et répartis par genre et par groupe d’âge, les Québécois dépenseraient 29% de leur budget des fêtes en cadeaux recyclables, 27% en cadeaux réutilisables et 20% en produits d’entreprises vertes.

Crédit Photo: Unsplash

Les Québécois souhaitent également voir plus d’action de la part de leurs détaillants :

60% auraient déclaré qu’il revenait aux détaillants de s’intéresser à des problèmes sociaux plus larges, tandis que 55% des Québécois affirment qu’ils effectueraient davantage de leurs achats auprès de détaillants qu’ils jugent responsables.

62% des Québécois souhaiteraient que les entreprises proposent des produits et des livraisons sans emballage.

65% d’entre eux déclarent aussi qu’ils seraient prêts à utiliser les services de recyclage que proposerait un détaillant.

Plus de la moitié des consommateurs québécois, soit 55%, préféreraient acheter chez des entreprises qui adressent les problèmes sociaux et environnementaux par leurs pratiques et leurs conditions de travail.

Ils veulent aussi plus d’information sur leurs achats. 67% souhaiteraient voir des étiquettes claires sur les produits de fabrique écologique et 69% voudraient connaître l’origine des matériaux et des ingrédients utilisés.

Crédit Photo: Unsplash

Les Québécois auraient ainsi décidé de lier leurs présents des fêtes à leurs valeurs environnementales.

En 2019, leur budget est estimé à 702 dollars en moyenne, ce qui représente une augmentation par rapport à l’année dernière où il était de 678 dollars. Cela reste en dessous de la moyenne des autres consommateurs canadiens qui s’élève cette année à 721 dollars.

Il ressort également du sondage d’Accenture que moins de consommateurs envisageraient de magasiner au vendredi fou ou aux soldes d’après Noël, soit près de quatre consommateurs sur 10 contre six sur 10 en 2018.

Malgré cette récente prise de conscience environnementale, les cadeaux incontournables restent sensiblement les mêmes cette année avec les cartes-cadeaux à 55%, les vêtements et chaussures à 49% et les jouets à 45% en tête des intentions d’achats.

Comme dans toutes les Fêtes, il y a des choses qui ne changent pas.