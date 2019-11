Chefferie du PLQ: Dominique Anglade lance sa campagne

Dominique Anglade lance officiellement sa campagne à la direction du Parti libéral du Québec avec le slogan: «Bâtir demain».

«Être chef du Parti libéral du Québec c’est un privilège, un privilège qui exige qu’on soit constamment à l’écoute des militants», a-t-elle lancé en point de presse, entourée de plusieurs députés.

«Plus que jamais, les Québécoises et les Québécois ont besoin de se rassembler pour bâtir un Québec plus moderne, plus prospère», a ajouté Mme Anglade.

La députée libérale de Saint-Henri-Sainte-Anne a annoncé au mois de juin dernier qu’elle se portait candidate à la succession de Philippe Couillard.

Elle a depuis reçu l’appui de 11 députés libéraux, dont Marie Montpetit, Christine St-Pierre, Carlos Leitao et Hélène David.

Alexandre Cusson devrait annoncer sa candidature demain lors du Conseil général du parti à Sherbrooke.

Plus de détails à venir...