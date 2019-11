Comment faire aimer l’école à notre fils?

Nous avons une fille de 12 ans et un fils de 10. On n’a jamais eu de gros problèmes avec eux, mais notre fils me donne du souci parce qu’il n’aime pas l’école et fait le minimum requis pour passer d’une année à l’autre alors que notre fille est une première de classe qui nous fait honneur.

J’aurais cru que ses réussites à elle auraient fini par déteindre sur son frère et lui donner envie de faire pareil, mais on dirait que c’est le contraire qui arrive. Il se montre de plus en plus méprisant à son endroit et me cloue le bec quand je fais des comparaisons entre ses mauvaises notes à lui et les bonnes notes de sa sœur. Ça n’inquiète pas mon mari qui prétend ne pas avoir aimé l’école lui non plus et avoir quand même réussi dans la vie, mais moi ça m’inquiète pour son avenir. Avez-vous un truc pour stimuler un garçon comme le mien?

Une mère qui veut le bonheur de ses enfants

Une chose est sure, il faut cesser de faire des comparaisons entre vos deux enfants. Ça ne peut que murer votre fils dans son opposition à vos volontés. Arrêtez de le harceler avec ce qu’il ne fait pas bien pour louanger ses bons coups. Qu’ils se passent à l’école ou dans une activité qui lui plaît. Et comme votre mari a des points communs avec son fils, laissez-le donc prendre la responsabilité de tout ce qui concerne l’école. Peut-être trouvera-t-il le moyen de le stimuler à aimer l’école autrement que via les matières scolaires.