Conflit au CN: la négociation favorisée par Ottawa

La négociation collective reste la meilleure façon de résoudre le conflit entre la direction du Canadien National (CN) et ses employés en grève, a réitéré vendredi le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau.

Comme la veille, à la sortie du tout premier conseil des ministres à Ottawa, M. Garneau a voulu donner une chance aux négociations en cours, préférant ainsi éviter pour le moment une loi forçant le retour au travail.

Lors d’un point de presse à son bureau de circonscription à Westmount, il a soutenu que «la façon plus rapide de régler ce conflit est par la négociation collective».

Marc Garneau s’est montré rassurant envers les parties directement touchées par la pénurie de propane.

«On réalise l’impact économique important au Québec et ailleurs au pays aussi, a-t-il indiqué. C’est stressant pour beaucoup de personnes. On veut une résolution le plus rapidement possible», a dit le ministre.

La médiation entre le syndicat des cheminots et le CN se poursuit à Montréal, a ajouté M. Garneau.

Une «pénurie fabriquée», dit le syndicat

Vendredi, la Conférence ferroviaire de Teamsters Canada (CFTC), le syndicat qui représente les quelque 3000 employés en grève, a laissé entendre que la pénurie de propane au pays «serait fabriquée de toutes pièces par le Canadien National».

«Le CN est loin d’opérer [au maximum de sa capacité], mais nous croyons qu’il y a assez de trains qui circulent pour permettre à l’entreprise de fournir du propane à l’Ontario et au Québec», a expliqué le président de la CFTC, Lyndon Isaak, dans un communiqué.

Le syndicat a soutenu que 1800 ingénieurs de locomotives et plus de 600 superviseurs traversent les piquets de grève quotidiennement pour opérer des trains.

«Le fait que ces trains ne transportent pas de propane relève d’une décision d’affaires du CN», a-t-il précisé.

M. Isaak se demande également «si le CN refuse de transporter du propane afin de créer une crise et forcer une loi spéciale de retour au travail».

Le syndicat des Teamsters a rappelé que les salaires ne sont pas un enjeu à la table de négociations, soutenant qu’il était surtout question de santé et sécurité des travailleurs, ainsi que du plafond à vie sur les frais médicaux dans le cadre du programme d’assurances collectives offert par l’entreprise.

«On se bat pour un milieu de travail plus sécuritaire, parce qu’on a perdu neuf de nos membres dans divers accidents ferroviaires depuis les 24 derniers mois, dont trois parmi le groupe qui est présentement en grève au CN», a ajouté Lyndon Isaak.