Coupe Vanier: les fans du Rouge et Or peuvent-ils se rallier aux Carabins?

Alors que l’entraîneur-chef des Carabins de l’Université de Montréal, Danny Maciocia, tente de convaincre les amateurs de Québec de se rallier à son équipe pour la finale de la Coupe Vanier, ce samedi, certains croient plutôt qu’il serait un «blasphème» que de changer de camp, le temps d’un match.

«C’est de mal connaître les fans du Rouge et Or et les fans de sports de Québec, que de penser qu’ils vont encourager un club de Montréal», a lancé Jonathan Trudeau sur les ondes de QUB Radio.

L'animateur Benoît Dutrizac s'expliquait très mal le manque de solidarité à s’opposer à l’équipe qui représente la province à cette finale du football universitaire.



«Tu sais c’est qui la face qu’il y a dans le dos (des Dinos de Calgary)? C’est Andrew Scheer ou Jason Kenney, un des dinosaures de l’Alberta», a-t-il désespérément affirmé lors d'un échange avec Richard Martineau.

Ce dernier a d'ailleurs poursuivi sur les propos de Dutrizac. «À la ville de Québec, il y a Québec et il y a le monde, mais il n’y a pas Montréal. Ils passent par-dessus Montréal», s'est insurgé l'animateur de Politiquement incorrect.



Richard Martineau, Jonathan Trudeau et Benoît Dutrizac se sont tous trois exprimés au sujet de la rivalité Montréal-Québec dans le sport.

Les Carabins de l’Université de Montréal et les Dinos de Calgary s’affronteront pour la Coupe Vanier samedi après-midi au Peps de l’Université Laval, à Québec. L’équipe de Danny Maciocia tentera de remporter sa deuxième Coupe Vanier de l’histoire. Le match sera diffusé sur les ondes de la chaîne TVA Sports.