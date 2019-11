Crise du propane: une situation catastrophique

Même avec la lueur d’une loi spéciale régler le conflit au CN, la situation est «catastrophique», selon un fournisseur de gaz propane.

«C’est la plus grande crise dans l’histoire du propane au Québec», a estimé Dominic Beauchemin, président de Mazout & Propane Beauchemin, vendredi, en entrevue avec Mario Dumont.

«On écoute les nouvelles et on ne dort pas. On est en période de crise monumentale. Ça fait 20 ans qu’on est dans le propane. C’est déjà arrivé, mais pas de cette envergure-là», a ajouté M. Beauchemin.

Selon lui, même si des trains du CN recommencent à acheminer du propane dans les prochains jours, les conséquences de cette crise sont graves.

«En agriculture, c’est catastrophique», a averti M. Beauchemin.

«Les agriculteurs sont extrêmement prioritaires. Ils vont avoir des pertes monétaires importantes. On a encore ce qu’il faut en propane pour eux aujourd’hui. Demain, sérieusement. Mais lundi matin, ça va être catastrophique», a-t-il expliqué.

Si la situation des agriculteurs est largement décriée dans les médias, celle de nombreux clients résidentiels n’est pas à négliger.

«Bientôt, il y a des centres d’hébergement qui vont être ouverts dans des villes pour des gens qui n’auront plus de chauffage», a soutenu le fournisseur de propane en entrevue avec Mario Dumont.