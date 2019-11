DESJARDINS, Lise



À St-Jérôme, le 19 novembre 2019, est décédée subitement Mme Lise Desjardins, à l'âge de 76 ans.Elle laisse dans le deuil ses enfants Dominique Laroche (Luc Wilson) et Manon Laroche (Sylvain Dostie), ses petits-enfants Samuel, Maxime (Amélie), Francis (Marc-André), Alex et Lori-Ann, son arrière-petite-fille Julia, ses frères Normand et Ronald (Monique), sa soeur Nicole (Yvon), feu Gaetan (Lucie), feu Monique (Gilles), ses neveux, nièces, autres parents ainsi que de nombreux amis.La famille recevra les condoléances le samedi 23 novembre 2019 dès 9h à la résidence funéraire:10 DE MARTIGNY ESTST-JÉRÔME, QC J7Z 1V6Les funérailles auront lieu le samedi 23 novembre 2019 à 14h à l'église Notre-Dame-de-la-Salette (1016 boul. de la Salette, St-Jérôme, J5L 2J5).