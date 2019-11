Floyd Mayweather sort (encore) de la retraite

Le boxeur américain Floyd Mayweather a annoncé sur son compte Instagram, tard jeudi soir, qu’il sortirait de sa retraite en 2020.

De plus, l’athlète de 42 ans a également publié une photo en compagnie du président de l’UFC, Dana White, indiquant que les deux hommes travaillent ensemble à la mise en place d’un «événement spectaculaire» en 2020.

Ce n’est pas la première fois que Mayweather sort de sa retraite. Il avait annoncé un premier arrêt en 2007 après avoir vaincu le Britannique Ricky Hatton et était revenu 21 mois plus tard. Puis, après 10 autres combats, en 2015, après un gain contre Andre Berto, Mayweather avait encore une fois annoncé son retrait de la compétition pour mieux revenir un peu plus de deux ans plus tard pour un seul combat contre le combattant d’arts martiaux mixtes irlandais Conor McGregor.

Le 31 décembre 2018, Mayweather a vaincu le kickboxeur japonais Tenshin Nasukawa lors d’un combat d’exhibition et avait affirmé qu'il était toujours retraité.

L’Américain a une fiche immaculée de 50 victoires, dont 27 par K.-O., contre aucune défaite.