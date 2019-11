Je sors, je reste

Week-end du 22 au 24 novembre 2019

ROMAN

Un mariage américain

Barack Obama a décrit ce roman de bouleversant. Écrit par la romancière Tayari Jones, cette histoire raconte celle d’un couple marié Celestial et Roy. Celestial est une artiste émergente, tandis que Roy rêve de lancer son entreprise. Le seul hic, c’est qu’ils sont tous les deux afro-américains, dans un état du Sud des États-Unis, où souvent les opportunités sont moindres pour des gens comme eux. Un jour, Roy est accusé d’avoir violé sa voisine et Celestia est convaincue de son innocence. Il est condamné à douze ans de prison et plus les mois se défilent, plus le couple se distance. Dix ans plus tard, à sa sortie de prison, il est prêt à reprendre le fil de sa vie... *Sorti le 12 novembre

LITTÉRATURE

La servante écarlate en livre audio - Sarah Jeanne Labrosse au Salon du Livre

Saviez-vous que la comédienne Sarah Jeanne Labrosse a prêté sa voix à la version française du livre audio La servante écarlate? Ce roman de Margaret Atwood, qui a connu un succès mondial, est désormais narrée par l’actrice québécoise, en collaboration avec Audible.ca. Au Salon du Livre, ce soir, les admirateurs pourront la rencontrer pour une séance d’autographes et une lecture d’un extrait en primeur. De plus, les fans qui viendront la rencontrer auront droit à un livre audio gratuit. À noter que la sortie du livre audio est prévue pour le 9 décembre prochain, sur Audible.ca. *Ce soir à 19h00 au Salon du livre à la Place Bonaventure (kiosque 448) – 800 rue de la Gauchetière Ouest

FESTIVAL

Les Rendez-vous des tannants

Pour une troisième édition, le festival culturel Les Rendez-vous des Tannants est de retour pour amuser les petits et les grands. Cet événement consacre trois jours de festivités culturelles où les enfants de 4 à 11 ans seront initiés à la culture sous toutes ses facettes : musique, théâtre, conte, danse, théâtre de marionnettes, l’art numérique et plus encore. Parmi les activités proposées, ne manquez pas ce soir, le spectacle d’ouverture Les trois petits vieux qui ne voulaient pas mourir et demain, la pièce de danse À travers mes yeux. * Divers lieux du Vieux-Terrebonne: Théâtre du Vieux-Terrebonne (intérieur et extérieur), Île-des-Moulins, Les Combles, Le Moulinet et la Chapelle du Collège Saint-Sacrement.

ÉVÉNEMENT

L’Affaire Papillon

C’est ce soir qu’aura lieu la soirée-bénéfice mondaine L’Affaire Papillon, au profit de la recherche du cancer de la prostate et de la fondation PROCURE, dans le cadre de la campagne Noeudvembre. C’est sous le thème de Gatsby, que plusieurs invités de marque du milieu des affaires, des communications et artistiques sont attendues, telles que les sœurs Dufour-Lapointe, le designer Philippe Dubuc, Isabelle Pagé, fille de l’animateur Jean Pagé, l’animateur Patrick Langlois, l’animatrice Saskia Thuot et bien d’autres. Au programme : îlots gastronomiques, bar ouvert, encan interactif rempli de fabuleux prix et DJ et musique, jusqu’à tard, en soirée. L’animation de cette 7e édition est assurée par nul autre que Sébastien Benoît. *Ce soir à 18h00 à l’Hôtel Place d’Armes – 55 rue Saint-Jacques Ouest, Montréal

CINÉMA

Bonjour, voisin

Le drame biographique Bonjour, voisin, nous relate la rencontre de Lloyd Vogel, un journaliste cynique et du grand animateur américain d’émissions pour enfants Fred Rogers. Alors que sa rédactrice en chef lui assigne de faire un portrait de l’homme, il est d'abord agacé, mais finit par s’attacher à cette vedette mythique du petit écran. Cette rencontre marquante changera la vision du monde du journaliste, qui est d’ailleurs récemment devenu père. *En salle le 22 novembre

ÉVÉNEMENT

Défilé du Père Noël – Destination centre-ville

Pour s’imprégner de la magie de Noël, rendez-vous au Défilé du Père Noël- Destination centre-ville, qui cette année, a changé son itinéraire de la rue Sainte-Catherine pour le boulevard René Lévesque. Pour cette 69e édition, les visiteurs pourront admirer les 17 chars allégoriques, où paraderont, entre autres, la Fée des étoiles, personnifiée pour une troisième année par l’animatrice Vanessa Pilon. En attendant le Père Noël, les mascottes sportives de la ville, telles que Youppi des Canadiens de Montréal ou encore Junior de l’Impact, ainsi que chanteurs comme Brigitte Boisjolie et Christian Marc Gendron et même le Cirque du Soleil, feront partie de ce grand rendez-vous féérique du temps des Fêtes. *Demain à partir 11h00 sur le boulevard René-Lévesque – entre les rues Guy et St-Urbain

DVD

Fabuleuses

À l’ère des réseaux sociaux et des publications Instagram, Clara, l’influenceure de l’heure est engagée par un site web, comme rédactrice. Toutefois, elle ne connaît rien aux rudiments d’un poste, comme tel. Arrive donc, Laurie qui désire engagée, mais qui n'a pas suffisamment d’abonnés. En se rencontrant par hasard, les deux jeunes femmes décident de s’allier : Laurie écrira les textes de Clara et profitera de la popularité de celle-ci, pour augmenter sa propre portée. Elle sera également prise dans ce monde d'artifices, jusqu'à en oublier ses valeurs. * Sorti le 19 novembre

LIVRE

Nouveaux romans Yamaska

Les auteures Anne Boyer et Dominique Drouin lancent les nouveaux livres YAMASKA, qui racontent la suite des aventures des personnages du fameux téléroman. Les récits poursuivent donc la vie d’Ingrid qui tente de fonder une famille avec Olivier et de recoller les morceaux, après son infidélité. Il y a aussi Alicia, qui retrouve le marché du travail, après son congé de maternité. Finalement, Marie-Pier, file le parfait bonheur avec Brian, jusqu’au jour d’une excursion en forêt qui vire au cauchemar. En outre, pour les passionnés de lecture, un concours de soirée club de lecture présentée par les Vins Woodbridge de Robert Mondavie, en partenariat avec les Éditions de l’Homme a lieu, jusqu’au 1er décembre prochain. Les participants courront la chance de recevoir la visite des coauteures des romans dans le confort de leur maison, avec un bon verre de vin! *Sorti le 7 novembre

ALBUM

Animaux musiciens

Si vous aimez les animaux ou désirez faire découvrir à vos enfants, le monde animalier, la Montagne secrète propose l’album audio joliment illustré Animaux musiciens, mettant en vedette 14 chants d’animaux. Le musicien d’orchestre symphonique Pedro Alcade nous présente donc un extrait audio du chant de l’animal avec une description exhaustive. On pourra entendre le loup, le rossignol, la baleine à bosse, et plusieurs autres. L’album audio est disponible sur le site web de l’édition la Montagne secrète. *Sorti le 15 octobre