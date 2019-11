Le sauveur déchu

Vous souvenez-vous de la presse qui annonçait l’arrivée de Mike Babcock à la barre des Maple Leafs de Toronto en 2015 ? L’événement avait été retransmis d’un bout à l’autre du Canada. La Leafs Nation était en liesse.

Babcock devenait l’entraîneur le mieux payé de l’histoire du hockey en vertu d’un contrat de huit ans d’une valeur de 50 millions de dollars. Il était perçu comme le meilleur du métier.

L’année précédente, il avait mené le Canada à une deuxième médaille d’or olympique d’affilée. Il devait être l’homme qui conduirait les Leafs à la terre promise, celui qui permettrait à la ville de Toronto d’avoir une première conquête de la coupe Stanley depuis 1967.

Tout ça est de l’histoire ancienne depuis son congédiement survenu à la suite d’une sixième défaite d’affilée des Leafs, mardi soir à Las Vegas.

Premier son de cloche

Il y a trois semaines, une rumeur avait circulé selon laquelle Babcock jouait son avenir au cours des 20 premiers matchs de la saison.

La nouvelle émanait du blogue du journaliste Howard Berger, qui a couvert les activités des Leafs durant 23 saisons pour le compte de la station radiophonique The Fan, connue aujourd’hui sous le nom Sportsnet 590 The Fan. Il disait détenir cette information d’une figure bien connue de la Ligue nationale de hockey.

On y croyait plus ou moins. On se disait que Babcock resterait en selle jusqu’à la fin de la saison et que son avenir serait lié à la performance des Leafs dans les séries.

Mais voilà, l’équipe torontoise ne fait pas partie, pour le moment, du tableau des formations de l’Est en lice pour le tournoi printanier. Sa cinglante défaite de 6 à 1 aux mains des Penguins, samedi dernier à Pittsburgh, a semé la panique dans les quartiers de Maple Leaf Sports and Entertainment.

Ego démesuré ?

L’étau s’est resserré sur Babcock et bang ! il a été descendu de son socle. Il en prend pour son rhume sur les réseaux sociaux. Des amateurs le décrivent comme un personnage entêté et égocentrique qui personnifie la vieille école des entraîneurs.

L’ancien défenseur Mike Commodore, dont l’aversion envers Babcock est connue depuis longtemps, est allé jusqu’à le qualifier de « sac à merde ». Il le dépeint comme un entraîneur à la réputation surfaite, animé d’un ego surdimensionné.

Mon travail m’a permis de jaser avec Babcock à plusieurs reprises. Il était jovial lorsqu’il dirigeait les Mighty Ducks d’Anaheim, puis à ses premières saisons à Detroit. Il est devenu moins chaleureux après ses succès derrière le banc des Red Wings et de l’équipe olympique canadienne. Mais loin de moi l’idée de vouloir porter un jugement sur sa personnalité.

Je ne connais pas assez l’homme.

Ce que tout le monde savait, par contre, c’est que sa relation avec le directeur général Kyle Dubas était, au mieux, tiède. Selon ce qu’on entend dans le milieu, Babcock n’appréciait pas d’avoir pour supérieur une personne de 22 ans son cadet.

Le courant ne passait pas

Dubas a fait un acte de contrition à cet égard lorsqu’il a rencontré les journalistes, hier en Arizona.

« J’ai toujours voulu que notre relation fonctionne », a-t-il dit.

« J’ai fait de mon mieux. Je suis déçu de moi-même et seulement de moi-même. Je suis navré que nous n’ayons pu arriver à entretenir une relation cordiale dans tout ce qu’on faisait ensemble. »

Ça veut dire ce que ça veut dire. Le courant ne passait pas.

Vous aurez peut-être remarqué aussi que Dubas n’est pas au nombre des gens que Babcock a remerciés après son licenciement. Il a nommé le propriétaire Larry Tanenbaum et le président Brendan Shanahan, qui l’avaient embauché, ainsi que Lou Lamoriello, qui avait été nommé directeur général deux mois après son arrivée chez les Leafs.

Babcock n’est pas à plaindre à la fin. Les Leafs lui doivent 23,25 millions de dollars. Il pourrait prendre sa retraite et profiter de la vie. Mais il doit avoir encore la piqûre du coaching. Il pourrait se reposer jusqu’à la fin de la saison 2020-2021, après quoi il pourrait devenir entraîneur de la nouvelle équipe de Seattle.

Le « Shanaplan » en charpie

Brendan Shanahan a posé les bons gestes quand il est devenu président des Maple Leafs de Toronto. Voyant que l’équipe n’allait nulle part, il a vendu l’idée à la haute direction de la laisser couler à pic à sa première saison à la présidence. C’est ainsi que l’organisation a pu repêcher Mitch Marner au quatrième rang du repêchage 2015.

Il a procédé ensuite à un remaniement en règle au sein du personnel des opérations hockey. Il a fait de Mike Babcock son entraîneur en chef avant d’aller chercher Lou Lamoriello, qui venait d’être mis sur une tablette par les Devils du New Jersey. Et il a maintenu Mark Hunter au poste de directeur du personnel des joueurs.

Crédibilité retrouvée

Les Leafs ont continué à peiner lors de la première saison de Babcock derrière le banc. Mais ils ont hérité du premier choix au repêchage, qui s’est traduit par l’acquisition d’Auston Matthews.

Les médias torontois ont surnommé le plan de Shanahan « Shanaplan ». Les Leafs avaient repris de la crédibilité. Leurs partisans voyaient l’avenir en rose.

Le bateau a commencé à prendre l’eau lorsque Shanahan a remplacé Lamoriello par Kyle Dubas, qu’il croyait prêt pour prendre la relève. C’était risqué.

Dubas a beau être un jeune homme brillant, calé en statistiques avancées, il manque d’expérience. Les salaires qu’il a consentis à John Tavares, Mitch Marner, Auston Matthews et William Nylander représentent près de la moitié de la masse salariale des Leafs. La défense laisse à désirer.

Tavares réalise son rêve

Regardez comment les Islanders se portent depuis que Lamoriello est leur directeur général. Il n’a pas raté l’occasion d’embaucher Barry Trotz lorsque les Capitals de Washington n’ont pas voulu répondre favorablement aux demandes contractuelles de Trotz après qu’il les eut menés à la conquête de la coupe Stanley.

John Tavares a dit non à toutes les offres de contrat que lui a soumises Lamoriello et il a profité de son autonomie pour réaliser son rêve de porter les couleurs des Leafs.

Aujourd’hui, Shanahan se retrouve avec un directeur général qui en est à sa deuxième saison dans la LNH et un nouvel entraîneur qui faisait ses débuts dans la grande ligue hier soir.