La mère d’une fille atteinte d’une maladie orpheline peine à croire que ses soins dentaires ne soient pas couverts par la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ).

Florence Mireault, sa fille, souffre d’amélogénèse imparfaite, une maladie génétique. À cause de cette dernière, ses dents ne sont pas recouvertes d’émail. Sans une intervention rapide, Florence risque de devenir édentée.

Le hic, c’est qu’une opération de reconstruction buccale coûterait entre 80 000 et 100 000 $, estime Janie-Claude St-Yves, sa mère. Pire, étant donné que la maladie de Florence touche ses dents, les soins ne sont pas couverts par la RAMQ.

Mme St-Yves souligne l’ironie d’une telle distinction: «les lèvres: gratuit; la langue: gratuit, les dents: 100,000 $». Autrement dit, si Florence avait été atteinte d’une maladie affectant n’importe quelle autre partie de son corps, on n’hésiterait pas à la soigner dans le système public. Jusqu'à ce jour, c'est la famille qui a dû défrayer tous les soins dentaires.

Campagne de sensibilisation

Elle et sa fille ont tenté de sensibiliser les élus à leur cause. Leur dossier a même été chapeauté par Agnès Maltais et Véronique Hivon. Toutefois, les résultats tardent à se concrétiser après deux ans d’attente.

De plus, la vie quotidienne pour Florence n’est pas de tout repos, elle qui doit porter des «caps» en métal pour protéger ses dents sans émail.

Elle a déjà été victime de commentaires blessants à l’école. «On me demandait pourquoi mes dents étaient de cette couleur-là. Ça fait que j'ai pris une habitude de ne pas trop sourire, parce que ça me fait des commentaires. Mais oui, je me suis fait niaiser», témoigne-t-elle.

La situation ne s’annonce guère réjouissante pour la mère et la fille si le gouvernement ne leur vient pas en aide. «Les enfants qui ont l'amélogenèse imparfaite héritent d'une vie où il y aura des soins dentaires à faire vraiment de façon récurrente», se désole Mme St-Yves, qui a quatre autres enfants à sa charge.

On estime que l'amélogenèse imparfaite touche environ 25 personnes au Québec.