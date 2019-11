Navette entre Laval et Montréal: une chance pour Hudon

Charles Hudon a assez d’expérience pour reconnaître les bonnes occasions. Il sait qu’il joue son avenir avec le Canadien, mais il garde cette pensée dans sa petite poche arrière.

Hudon a repris sa place dans le vestiaire du CH après les blessures à Jonathan Drouin et Paul Byron. Pour lui, un retour à Montréal symbolisait déjà une victoire. Plusieurs personnes l’avaient condamné à terminer la saison avec le Rocket de Laval.

À ses trois premiers matchs cette saison avec le Tricolore, Hudon n’a pas obtenu de point, il a passé seulement 9 min 20 s en moyenne sur la glace et il a décoché cinq tirs.

Un marqueur

Malgré les statistiques assez décevantes de Hudon, Claude Julien a sorti un lapin de son chapeau en lui trouvant une place en supériorité numérique. Le numéro 54 se retrouvait aux côtés de Tomas Tatar, Brendan Gallagher, Nick Suzuki et Jeff Petry.

En conférence de presse à la veille du passage des Rangers de New York au Centre Bell, Julien a répondu à une question sur l’utilisation de Hudon. Un collègue lui a demandé d’expliquer comment un attaquant qui jouait pour le Rocket il y a quelques jours pouvait gérer ce type de responsabilité.

« On met les joueurs dans la meilleure position pour avoir du succès, a répondu Julien. Même si Charles a commencé la saison à Laval, on a toujours su que Charles est un marqueur. C’est dans ces situations-là qu’il est à son mieux. Donc, on l’a mis dans une situation pour connaître du succès. »

Hudon, quant à lui, restait très prudent.

« Je fais mes choses, c’est plus sur ça que je me concentre, a expliqué le Québécois. Oui, je fais de bonnes choses. Mais comme on dit, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Quand Claude ne me parle pas, c’est un signe que ça va bien. Il n’a pas besoin de me parler. Je sais ce que je dois faire. »

À cinq contre cinq, Hudon a patiné avec Jesperi Kotkaniemi et Joel Armia à l’entraînement.

Le retour de Reilly

Dans les gradins pour les six derniers matchs des siens, Mike Reilly reprendra sa place à la ligne bleue. Il remplacera Brett Kulak.

« Il apporte quelque chose de différent de Kulak, a mentionné Julien. Il a plus de talent offensif. Défensivement, Kulak est un joueur plus efficace, il brise les jeux rapidement. Voilà ce qu’on a avec ces deux gars. L’un va rentrer, l’autre va sortir, ça dépend des équipes qu’on affronte. »