On s’arrache les sapins québécois

Le prix de vente chez nos voisins du Sud est plus intéressant pour les producteurs d’ici. Le même sapin peut être vendu 30 % plus cher de l’autre côté de la frontière en raison du taux de change, souligne M. Robert.

« J’ai un revendeur à Manhattan [New York] qui vend de mes sapins à 1000 $ chacun alors que le même ici serait 150 $. Les Américains sont prêts à payer plus cher pour leur arbre », s’étonne-t-il.

« La neige et les grands froids ont été très très tôt l’année dernière. C’est beaucoup plus dur pour la récolte des arbres », explique Charles Vaillancourt, qui est la troisième génération à faire pousser des conifères pour l’entreprise familiale Les Produits Valfei, à Coaticook, également en Estrie.

Le scénario a été meilleur cette année, souligne-t-il. Plusieurs d’entre eux ont commencé plus tôt et se sont mieux organisés pour faire face à la température hivernale hâtive.

« On prône l’arbre naturel et malgré les doutes, cela reste le choix le plus écologique pour l’environnement. On sent que la culture que nos parents avaient d’aller couper eux-mêmes leur arbre revient dans la jeune génération avec la sensibilisation qu’ils ont à préserver l’environnement », sourit-il.