Semaine 2 des audiences publiques: des démocrates crinqués et la solidarité républicaine inébranlable

Quel bilan peut-on faire de cette seconde semaine de témoignages? Je pourrais me désoler que les faits et la recherche de la vérité ne soient pas privilégiés, mais je constate d'abord et avant tout que les positions sont toujours aussi bien campées.

Les démocrates devraient normalement être satisfaits de tout ce qu’ils ont pu obtenir de la part des témoins. Alors qu’on avançait qu’au moins deux des sept témoignages permettraient aux républicains d’obtenir un répit, il n’en fut rien.

Sept témoignages, sept récits compromettants pour l’entourage du président et pour Donald Trump lui-même. Il y a bel et bien eu chantage, toute la garde rapprochée le savait et on se conformait aux directives du président. Une fois de plus Rudy Giuliani ressort comme le chef d’orchestre ne dirigeant que des seconds violons. Un président qui n’en a rien à foutre de l’Ukraine et qui n’est intéressé que par ses affaires personnelles.

Fiona Hill dénonçait aujourd’hui une théorie du complot dont les retombées ne pouvaient que favoriser les visées de la Russie. Mme Hill, ainsi tous les diplomates de carrière qui ont témoigné avant elle, présentent des états de services reconnus et leur vaste expérience a été reconnue par les administrations précédentes, qu’elles aient été démocrates et républicaines.

Les faits sont établis et tous les témoignages concordent. L’affaire devrait être entendue. On peut déjà affirmer que la Chambre proposera éventuellement les articles selon lesquels on accusera formellement le président dans le cadre de la procédure de destitution. S’il s’agissait d’un procès normal devant un tribunal, vous pourriez parier que le président se retrouverait avec une cause perdante. Tout cela devrait donc satisfaire des démocrates, mais...

Mais la détermination républicaine est farouche et ils se préoccupent peu des faits. Malgré les charges répétées, ils crient encore à la chasse aux sorcières et ils répètent constamment les mêmes choses. Pourquoi se soucier des faits quand on pense que ceux et celles qui nous écoutent à la maison ne demandent parfois qu’à nous croire lorsqu’on crie au complot?

Que ce soit en direct ou en différé, j’ai été en mesure de voir et d’entendre tous les témoignages. J’observais particulièrement le travail des conseillers juridiques des deux camps. Je me suis surpris à envier le conseiller juridique républicain. Quel défi que celui de ramer ainsi contre le courant pour tenter de dénicher la moindre faille, la moindre contradiction dans les témoignages. Il a tiré son épingle du jeu malgré l'argumentaire limité des élus républicains.

Malgré le récit de pratiques scandaleuses qui devraient ébranler tous ceux et celles qui croient ne serait-ce qu’encore un peu dans la justice, l’éthique ou la morale, j’ai cependant l’impression que nous ne sommes guère plus avancés après deux semaines que nous l’étions au départ.

Rien ne semble vouloir combler le fossé qui sépare les extrêmes aux États-Unis. Il ne semble plus y avoir une institution ou un personnage capable d’en appeler à la raison ou à la sagesse. Dans un contexte aussi polarisé, qui jouit encore d’une telle autorité morale?

Je réserve mon jugement final sur ces témoignages jusqu’à la publication des prochains sondages. Pour l’instant, ils n’indiquent pas une chute sensible des appuis au président. Un récent sondage au Wisconsin (un État pivot très important en 2020) indique même qu’une majorité d’électeurs s’opposent à la destitution du président et qu’on s’apprêterait à appuyer sa réélection.

Ce sera donc très mouvementé pour encore quelques mois et personne ne pourra baisser sa garde. Les démocrates ne peuvent se tromper dans le choix du candidat ou de la candidate qu’ils opposeront à Trump en 2020, les enjeux sont énormes et la marge de manœuvre bien mince.

Caricature de Christopher Weyant