Une autre offensive contre l’aérodrome de Saint-Roch

Saint-Roch-de-l’Achigan | Des citoyens ont repris leur combat contre le projet d’aérodrome à Saint-Roch-de-l’Achigan après avoir appris que le promoteur a rencontré la Ville cette semaine.

La Coalition des citoyens de Saint-Roch-de-l’Achigan (S.R.A.) contre un aérodrome sur son territoire a déployé vendredi deux bannières géantes d’une dimension de 8 pieds de haut par 25 pieds de large aux abords de l’autoroute 25. Une action similaire avait été organisée en juillet dernier.

Sur les panneaux on peut lire : « M. Trudeau, gouverner pour 4 % serait gênant » et « M. Trudeau, 96 %, c’est clairement NON ».

Les slogans font référence aux 96 % de citoyens de la municipalité qui ont voté contre le projet le 11 août dernier dans le cadre d’un référendum.

D’autres pancartes contre le projet ont également été placées à différents endroits stratégiques de la ville.

La saga continue

La saga concernant la relocalisation de l’aéroport de Mascouche dure depuis 2016. Le projet avait donné lieu à un bras de fer juridique entre Mascouche et la corporation entourant les autorisations nécessaires à la faisabilité du projet. Un règlement de 3,1 millions $ a finalement eu lieu le 14 mai dernier.

L’OBNL Aérodrome Saint-Roch-de-l’Achigan, anciennement connu sous le nom de la Corporation de l’aéroport de Mascouche, a alors acheté un terrain dans cette municipalité l’été dernier pour relancer le projet, ce qui a soulevé l’ire de citoyens et d’élus.

« C’est carrément insultant que le projet refasse surface après qu’un peu plus de deux mois se sont écoulés depuis l’avis négatif du ministre », déplore Sébastien Marcil, porte-parole de la coalition citoyenne.

Il fait référence à l’arrêté du ministre des Transports du Canada Marc Garneau, le 30 août, qui interdit au promoteur d’entamer la construction dans l’état actuel du projet.

Yvan Albert, le président de l’OBNL, a présenté une étude sonore d’une firme privée aux membres du conseil municipal lundi soir, ce qui a ravivé les hostilités.

Le promoteur tenterait de répondre aux lacunes émises par le ministre, selon Yves Prud’Homme, le maire de la municipalité de 5000 âmes.

Le maire contre le projet

« Le manque de clarté quant aux activités anticipées et plus particulièrement l’impact de l’empreinte sonore sur la communauté » comptaient parmi les lacunes.

« Il aurait dû faire cette étude sonore dès le début du processus », a affirmé le maire, qui dit être toujours totalement contre le projet malgré la présentation de l’étude acoustique. « Ça démontre à quel point leur approche n’était pas professionnelle. »

L’étude sonore ne sera cependant pas rendue publique par la municipalité pour le moment.

Sébastien Marcil a aussi rappelé que l’intérêt public était le premier motif de l’avis de refus du ministre.

« L’étude sonore ne change strictement rien à l’intérêt public, affirme M. Marcil. Le promoteur fait ses rencontres en catimini, il n’y a donc pas plus d’information qui est donnée à la population. »

Le promoteur prévoit cependant rencontrer des membres de la coalition citoyenne le 25 novembre. Il souligne qu’il ne commentera pas le dossier avant d’avoir rencontré les citoyens.

Transports Canada a de son côté confirmé avoir reçu l’étude acoustique du promoteur, mais le gouvernement ne peut pas la dévoiler non plus.

Le Ministère a ajouté dans un courriel que le promoteur peut, en réponse aux lacunes identifiées, soumettre des propositions en vue de les combler.

Aucune demande officielle n’a été soumise à ce jour.