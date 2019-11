ETHIER (née PROVOST)

Huguette



À Laval, le 18 novembre 2019, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Huguette Provost, épouse de feu André Ethier.Elle laisse dans le deuil ses enfants Jean (Joane) et Lise (Jean), ses petits-enfants Martin-Thomas (Ann-Michelle) et Marie-Kristine (James) ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au Mausolée St-Martin, édifice arrière du complexe :le vendredi 29 novembre 2019 de 18h à 21h ainsi que le samedi 30 novembre dès 9h00. Une réunion de prières aura lieu à 11h00 au même endroit.