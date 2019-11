LISTER, Carol (née Corcoran)



C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de Carol Corcoran Lister, survenu le samedi le 2 novembre 2019.Elle laisse dans le deuil son cher époux Ron (Chum), sa fille Shelley (Stephan), ses frères et soeurs : Bob, Gail (Daniel), Donna, Joyce (Yves), feu Jack, nièces et neveux et plusieurs autres parents et amis.La famille accueillera parents et amis le samedi 30 novembre 2019 au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 3955 chemin de la Côte-de-Liesse, Saint-Laurent, Québec, H4N 2N6de 11h à 14h et sera suivi d'une célébration en sa mémoire.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer.