VAILLANCOURT, Thérèse

(née Denis)



À Saint-Eustache, le 17 novembre 2019, à l'âge de 83 ans, est décédée Mme Thérèse Denis, épouse de feu M. Léo Vaillancourt, conjointe de M. Maurice Ladouceur.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil son frère et ses soeurs Lorraine (feu Camille), Pauline, André et feu Jean, les enfants de son conjoint Sylvie (Sylvain), Richard (Lorraine) et Normand, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux, nièces ainsi qu'autres parents et amis.Elle sera exposée le dimanche 24 novembre de 14h à 17h et de 19h à 22h et le lundi dès 8h30 au:146 RUE ST-LOUISSAINT-EUSTACHELes funérailles auront lieu le lundi 25 novembre à 10h, en l'église de Saint-Eustache. L'inhumation suivra au cimetière Sainte-Rose, Laval.