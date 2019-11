APPLEBY (BÉLANGER)

Rose-Aimée



De Varennes, le 15 novembre 2019, à l'âge de 95 ans, est décédée Mme Rose-Aimée Bélanger, épouse de feu M. Ludger Appleby.Elle laisse dans le deuil ses enfants Martin (Isabelle), Diane, Yolande (Michel), André, Gilles (Chantal), ses neuf(9) petits-enfants, ses huit(8) arrière-petits-enfants, son beau-frère, ses belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 30 novembre de 10h à 14h au :À l'est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132 estBOUCHERVILLE (QUÉBEC) J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. 450 655-6036 Téléc. 450 655-0941Une liturgie de la Parole, en présence des cendres aura lieu le même jour à 14h en la chapelle duet de là au cimetière de Varennes.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre d'hébergement du Vieux Longueuil (Mgr Coderre).