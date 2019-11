NICHILO, George



De St-Michel, le 18 novembre 2019 à l'âge de 77 ans, est décédé entouré de ses filles tel qu'il le souhaitait, M. George Nichilo.Il laisse dans le deuil ses filles Claudine (Éric), Stéphanie, Georgina (Keith), Juliennne, ainsi que la mère de ses filles Colette, ses six petits-enfants Marc-André, Mathieu, William, Lucas, Chad, Emrick, ses soeurs Émilia (feu Claude), Angela (André Sr), Antoinette (Jacques) et son frère Charles (Susan), son amie Carole, neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances en l'église de St-Michel, le samedi 30 novembre 2019 dès 10h, suivi des funérailles à 11h, sous la direction funéraire:Après les funérailles, vous êtes tous cordialement invités à la salle communautaire de St-Michel (412, place St-Michel) comme l'aurait souhaité George. Et si vous ne pouvez assister aux funérailles, n'hésitez pas à venir nous voir à la salle...Au lieu de fleurs des dons à la Fondation de l'hôpital Anna-Laberge seraient appréciés.