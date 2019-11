PESANT, Thérèse (née Hamel)



Née à Notre-Dame-de-Ham, Qc, le 4 mai 1930, Mme Thérèse Pesant est décédée le 13 novembre 2019 à l'hôpital de Grand Forks, en Colombie-Britannique, entourée de ses enfants. Elle était l'épouse de feu Pierre Pesant et la soeur de feu Jeanne (feu Guy Fréchette) et de feu Madeleine (feu Jules Trudel).Elle laisse dans le deuil ses deux enfants: Maryse (feu John V. Bray) et Jean-Marc (feu Joanne Pesant, Pamela Atkinson); ses deux petits-fils: Philippe et Pierce; son beau-frère François T. Pesant (Danielle Mathier); et sa belle-soeur Louise Pesant. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, ainsi qu'une tante et un oncle et plusieurs cousins et cousines.Mme Thérèse Pesant a fait son cours d'infirmière à Sherbrooke et débuté sa carrière à l'hôpital Maisonneuve et l'a pousuivie à l'hôpital Le Gardeur à Repentigny jusqu'au moment de sa retraite.La famille recevra les condoléances le samedi 30 novembre à compter de 11h au4525, CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉALUne cérémonie religieuse débutera à 13h à la chapelle du centre funéraire.Au lieu de fleurs, vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Institut national canadien pour les aveugles.