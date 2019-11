BARRETTE ROY, Pauline



À Montréal, le mercredi 20 novembre 2019 est décédée, à l'âge de 92 ans, Pauline Barrette Roy, épouse de feu André Roy.Elle laisse dans le deuil son fils Pierre (Carole), ses petites-filles Caroline et Patricia (Yannick), ses arrière-petits-enfants Étienne et le bébé à venir, ses soeurs Huguette (Jean-Guy), Pierrette (Émile), Monique (feu Robert) et Jacqueline, ses frères Guy (Lise), André (Mado) et Serge ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le samedi 30 novembre 2019 de 14h à 17h et de 19h à 22h ainsi que le dimanche 1er décembre de 9h à 12h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 12h en la chapelle du complexe.