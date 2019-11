VÉZINA JACQUES, Françoise



À Laval, est décédée paisiblement, le matin du 12 novembre 2019, à l'âge de 90 ans, Mme Françoise Jacques Vézina, épouse de Claude Vézina.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants, Claudine, Marc, Christine (Claude Paquin), Charlotte, ses petits-enfants, Maude Senécal (Patrick), Julie-Ann Chapman-Vézina (Russell), Malcolm Huot, ses arrière-petits-enfants, Erwin et Jaxson, sa petite soeur, Pierrette ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 1er décembre de 13 h à 16 h à la :939, RUE ST-LOUIS, TERREBONNEsuivi d'un hommage à 16 h.La famille aimerait remercier le personnel du département d'orthopédie de l'hôpital Cité-de-la-Santé et du CHSLD Val des Arbres à Laval pour les soins prodigués.Au lieu de fleurs, des dons en sa mémoire à la Société Alzheimer de Laval seraient appréciés.