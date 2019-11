BOYER, Claire



À Bedford, le 19 novembre 2019, est décédée Mme Claire Boyer, à l'âge de 91 ans, retraitée de l'ONF.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Christian Marcotte et Véronique Manascu; ses frères: Yvon (Ginette Dion), Claude (Lisette Laurent) et René Boyer (Susane Beaudry), ses neveux, nièces, cousins, cousines et autres parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances le samedi 30 novembre 2019 de 13h à 16h au:BROME-MISSISQUOI215, RUE RIVIÈREBEDFORD, QC J0J 1A0450 248-2911Vos témoignages de sympathiepeuvent être transmis via notre site web www.complexebm.com