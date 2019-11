CAISSY née RIVEST, Thérèse



À l'hôpital Pierre-Boucher, le 21 novembre 2019, est décédée à l'âge de 89 ans, madame Thérèse Rivest, épouse de feu monsieur Aurèle Caissy.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Pierre (Isabelle), Daniel (Anny), Benoit (Maryse) et Jocelyne, ses petits-enfants : Dominique (Vincent), Jean-Philippe (Jessika), Olivier (Kelly-Ann), Steve et Tania (Kevin), ses arrière-petits-enfants : Jérémy, Justin, Élizabeth, Léo, Joshua, Éloïse et Èva, ses belles-soeurs Madeleine, Fernande, Rose-Aimée et Cécile, son beau-frère Gérald (Hilda), ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis, une pensée particulière, pour Susanne et Thérèse.La famille recevra les condoléances le vendredi 29 novembre 2019, de 17 h à 20 h à la :Un hommage en mémoire à sa vie sera célébré le vendredi 29 novembre à 20 h en la chapelle de la résidence funéraire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.