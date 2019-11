LAFERRIÈRE, Pierre



À Montréal, le 17 novembre 2019 est décédé monsieur Pierre Laferrière, fils de feu Lucille Whissell et de feu André Laferrière.Il laisse endeuillés sa soeur Ginette (François Daigneault), sa fille Myriam (Charles-Antoine Desjardins), son fils Alex, leur mère Michèle Depot (Stéphane Beauchamp) et quatre solides amis, Sophie Chenette, Marc Crépeau, Paul Denault et Guy Lépine.La famille tient à souligner l'apport des Alcooliques Anonymes qui ont été son ancrage vital des 8 dernières années.Nous n'avons que de bons mots pour l'humanité et la compétence des gens du CHUM (rue Sanguinet).La famille vous accueillera le samedi 30 novembre 2019 de 9h à 12h au complexe funéraireUn hommage lui sera rendu sur place à 11h30.