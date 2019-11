69e défilé du Père Noël de Montréal samedi

Un nouvel itinéraire sera pris samedi pour le 69e défilé du Père Noël de Montréal.

Dès 11h, les 17 chars allégoriques descendront le boulevard René-Lévesque entre les rues Guy et Saint-Urbain.

Traditionnellement, la rue Sainte-Catherine était utilisée pour cette parade.

Le Père Noël mènera le défilé accompagné par la Fée des étoiles, personnifiée pour la troisième fois par l’actrice Vanessa Pilon sous une météo clémente.

Pour la toute première fois cette année, le Cirque du Soleil sera de la partie sur un char avec la nouvelle création sur glace du spectacle AXEL

En raison du défilé, le boulevard René-Lévesque sera fermé entre la rue du Fort et le boulevard Saint-Laurent, impliquant les fermetures par défaut de l’entrée de la rue du Fort pour la route 136 ouest et de la sortie 3 (rue Guy) de la route 136 est, de 10 h 30 à 16 h.

L’événement sera télédiffusé sur le réseau TVA et sur la chaîne Yoopa le dimanche 24 novembre, à 17 h sur les deux chaînes, le dimanche 8 décembre à 13 h 30 sur le Réseau TVA et le 21 décembre à 9 h 45, le 22 décembre à 5 h 30, le 23 décembre à 8 h 30, le 24 décembre à 6 h 30 et le 25 décembre à 11 h 15 sur la chaîne Yoopa.

L’émission sera animée par Marie-Ève Janvier et Patrice Bélanger.