MASSON, Jean-Paul



Membre des Chevaliers de Colomb, de Repentigny, le 13 novembre 2019, à l'âge de 77 ans, est décédé M. Jean-Paul Masson, époux de Mme Diane Riopel.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses frères et soeurs : Yvan (Diane), Alice, Pauline (feu Claude) et Paulette (René), ses filleul(es) : Marie-Claude, Nancy, Isabelle et Étienne, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que parents et amis.Des dons à la Fondation Santé Sud Lanaudière, pour les soins palliatifs, seraient appréciés.La famille recevra les condoléances le samedi 30 novembre de 10h à 12h. Les funérailles suivront à 12h, en la chapelle du :