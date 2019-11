GRENIER, Jean-Pierre



À Sainte-Anne-de-Bellevue, le 18 novembre 2019, à l'âge de 90 ans et 11 mois, est décédé M. Jean-Pierre Grenier, époux de Mme Jeanne Laberge, résidant de Coteau-Station.Outre son épouse, M. Grenier laisse dans le deuil ses enfants Gérald, Denis (Carole) et Christine, ses petits-enfants Mélissa (Marc-Olivier) et Jean-François (Shany), ses arrière-petits-enfants Charles-Antoine, Louis-Philippe et Romy, son beau-fils Jean-Paul Laberge ainsi que ses frères et soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis. Il rejoint son fils Jean-Guy.La famille recevra les condoléances le dimanche 1er décembre de 12h30 à 15h30 au complexe funéraireUne liturgie de la Parole aura lieu le dimanche 1er décembre à 15h30 en la chapelle du complexe. L'inhumation aura lieu ultérieurement.La famille vous invite à faire des dons à la Fondation de l'hôpital de Valleyfield en souvenir de M. Grenier.