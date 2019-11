MORIN, Normand



À l'hôpital Pierre-Boucher, Longueuil, le 15 novembre 2019, est décédé à l'âge de 74 ans, M. Normand Morin, conjoint de Louise Berthiaume et résidant à Verchères.Outre sa conjointe Louise, il laisse dans le deuil ses filles Isabelle (Michel) et Josée (Bruno), ses petits-enfants: Alexandra, Marc-Antoine, Emilie et Mathieu, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs des familles Morin, Berthiaume et Tremblay, plusieurs neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances à l'église Saint-François-Xavier de Verchères (596 Marie-Victorin) le samedi 30 novembre dès 13h. Les funérailles seront célébrées à 14h.En sa mémoire, la famille apprécierait des dons à la Société canadienne du cancer. Les formulaires seront disponibles à l'arrière de l'église.S. JACQUES & FILS INC.VERCHÈRES450-583-3511