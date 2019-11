CHÉNIER, Réal



À Lachine, le 18 novembre 2019, à l'âge 84 ans, est décédé Réal Chénier, époux de Jeannine Lavallée.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants André (Lise) et Lise (Richard), ses petits-enfants Carl, Marc, Charles et Catherine, sa soeur Réjeanne Tardif, ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 1er décembre de 13h à 16h à la2125, NOTRE-DAME, LACHINE, H8S 2G5514-639-1511Les funérailles suivront en la chapelle de la résidence à 16h.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation de l'Hôpital Lachine CUSM serait apprécié.