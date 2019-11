ST-JEAN, Ronald



À Laval, le 21 novembre 2019, à l’âge de 78 ans, est décédé M. Ronald St-Jean, policier retraité de la ville de Montréal-Nord.Il laisse dans le deuil son épouse Claire Allard, ses enfants Annie (Benoit), Steven (Céline), Allan (Julie) et Patrick (Chantal), ses petits-enfants Paméla, Valen, Jade, Kim, Mélissa, Maxim et Gabriel, ses arrière-petis-enfants Antwan, Darius, Saphira, Victor, Sam et Naevia, son frère Robert (Suzanne), ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funérairele dimanche 1er décembre 2019 dès 13h. Une cérémonie y sera célébrée à 17h au salon même.