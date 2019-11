SAUVAGEAU LACHANCE



Florence19 - 2019C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Florence Lachance Sauvageau, survenu à Laval, le 19 novembre 2019, à l'âge de 89 ans. Elle était l'épouse de feu M. Gérard Sauvageau, fille de feu Rose-Alma Moisan et feu Alphonse Lachance.Elle laisse dans le deuil ses enfants Christiane (Luc Larose), Michel (Ginette Plouffe), André (Jean-Marc Bousquet), Jean (Céline Vallée), Johanne (René Lapierre), Marie-Josée et Guy (Nathalie Girard), ses treize petits-enfants, ses douze arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 30 novembre 2019, de 13h30 à 17h à laUne prière et une bénédiction auront lieu vers 16h45, dans le salon.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer du sein.