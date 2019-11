CHEVALIER-MASSÉ, Jeanne



À Longueuil, le 17 novembre, à l'âge de 93 ans, est décédée Jeanne Chevalier, épouse de Réal Massé.Outre son époux, elle laisse dans le deuil son garçon Patrick Massé et sa conjointe Isabelle Bellerive, ses petits-enfants Maxime, Kloé et Julianne Massé, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera le vendredi 29 novembre 2019 de 13h à 16h et de 18h à 21h ainsi que le samedi 30 novembre dès 9h à:505 BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC J4J 2H5450 463-1900Les funérailles auront lieu le samedi 30 novembre 2019 dès 11h à l'église St-Georges 1105 boul. Desaulniers, Longueuil, QC, J4K 3V9.Un grand merci au personnel du 2B au CHSLD Mgr Coderre de Longueuil pour leur dévouement et leur compassion à l'endroit de Jeanne.Au lieu de fleurs, un don à Parkinson Québec serait apprécié.