Anglade, Cusson et les dilemmes de la loi 21

Dilemme : « Obligation de choisir entre deux options qui comportent l’une et l’autre des inconvénients. »

En politique, ils sont révélateurs. C’est pourquoi les journalistes les aiment : c’est confronté à un dilemme qu’un politicien se trouve contraint de délaisser une position indolore, mais vide, pour faire un choix qui révélera ses intérêts profonds ou ses réelles convictions. Non sans inconvénient.

Anglade et Bourassa

Dominique Anglade, hier, a lancé de manière éclatante sa course à la chefferie. Depuis le 2 octobre 2018, elle fait tout pour prendre de court ses éventuels adversaires. Être première signifie cependant avoir à répondre en premier aux questions-dilemmes.

Comme la loi 21. Les comparaisons entre celle-ci et la loi 101 de 1977 sont souvent tirées par les cheveux.

Sa réponse : il ne l’abrogerait pas parce qu’elle est fortement appuyée par les francophones. Il en corrigerait toutefois les « irritants ». Sibyllin, il disait « qu’une application plus réaliste et plus responsable de la législation linguistique devrait satisfaire les deux communautés ».