POULIOT, Jeannine

(née Lemieux)



À Beauharnois, le 20 novembre 2019, à l'âge de 93 ans, est décédée Mme Jeannine Lemieux, épouse de feu Robert Pouliot et de feu Alcide Lefebvre.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Yvon (feu Monique), Louise (André), Jean-Claude (Marjolaine), Noëlla, Gilles (Jocelyne), feu Alain, feu Guy (Manon), Pierre (Isabelle), Louis (Nathalie) et Sylvie (Serge), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, sa belle-soeur Henriette, sa filleule Claudette (Florent), ses neveux et nièces de même qu'autres parents et amis.Les funérailles se tiendront le samedi 30 novembre 2019 à 11h en l'église Saint-Clément de Beauharnois. La famille recevra les condoléances à compter de 9h30 à l'église. L'inhumation se fera ultérieurement.STÉPHANE GENDRONBEAUHARNOIS450-225-2200