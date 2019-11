BRUNETTE, FILIATREAULT Jeannine



À Montréal, le 17 novembre, est décédée Mme Jeannine Brunette, 81 ans, épouse de Claude Filiatreault.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs: Robert (Denise Lacasse), feu Gilberte (feu Jacques Décarie), Jacqueline s.s.a., Laurette (Léo Pelletier), Thérèse (Serge Legault), Roger et Denise Brunette ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, le samedi 30 novembre à 14h30, une liturgie de la Parole sera célébrée vers 17h à laLAURENT THÉRIAULT512 RUE DE L'EGLISE, VERDUNVotre sympathie peut se traduire par un don à la Fondation du Centre Universitaire de Santé McGill.