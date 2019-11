GAGNON (née Bernier)

Jeannine



À la Cité de la Santé, le 20 novembre, à l'âge de 89 ans, est décédée Madame Jeannine Bernier, épouse de feu Leonard Gagnon, mère de feu Hélène.Elle laisse dans le deuil ses filles Dyane et Sylvie, sa petite-fille Marie-Noëlle (Etienne Ostiguy), son arrière-petit-fils Victor, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.Elle sera exposée au complexele mercredi 27 novembre de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que jeudi dès 9h30. Une liturgie de la Parole y sera célébrée à 11h, et de là au cimetière St-Vincent-de-Paul.