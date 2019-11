CADIEUX, Conrad



À Salaberry-de-Valleyfield, le 13 novembre 2019, à l'âge de 95 ans, est décédé M. Conrad Cadieux, époux de Mme Luce Brazeau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Luc, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 28 novembre 2019 de 10h à 12hwww.maisonfuneraireroussin.comLes funérailles auront lieu le jeudi 28 novembre 2019 à 12h30 en l'église Sainte-Madeleine à Rigaud.Des dons à la Fondation de l'Hôpital du Suroît seraient appréciés.