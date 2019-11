Claude Julien défend Artturi Lehkonen

À quelques heures de l’affrontement face aux Rangers de New York samedi, la présence d’Artturi Lehkonen sur le deuxième trio a alimenté les discussions et Claude Julien a dû justifier sa stratégie.

«On n’a pas toujours besoin d’avoir trois joueurs à caractère offensif sur un trio, a expliqué l’entraîneur-chef après la séance optionnelle, en matinée. Certains peuvent apporter d’autres éléments dont on a besoin. Lehkonen, on ne l’a pas mis là parce que c’est un marqueur de 30 buts.

«Comme tout le monde, j’aimerais le voir marquer plus qu’il ne le fait a poursuivi Julien, à propos de Lehkonen. Cela ne veut pas dire qu’il ne joue pas bien au hockey. Il travaille fort dans les coins de patinoire et il sort la rondelle sur l’échec-avant. Il crée des opportunités pour son trio et c’est ce qu’on espère le voir faire.»

Lehkonen doit compléter le deuxième trio face aux Rangers en compagnie de Max Domi, au centre, et Nick Suzuki, à l’aile.

Devant le filet du Canadien, Carey Price devrait être à son poste tandis que les Rangers miseront sur Alexandar Georgiev.