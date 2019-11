Conflit au CN: les pourparlers se poursuivent

MONTRÉAL | Les pourparlers se poursuivaient samedi pour mettre un terme à la grève du Canadien National (CN), les deux parties étant assistés à la table de négociations par une équipe de médiateurs fédéraux.

Si la direction de la compagnie de transport ferroviaire a réitéré vendredi sa demande d’un arbitrage exécutoire par une tierce partie indépendante, le syndicat des Teamsters refuse toujours la proposition, soutenant qu’il a «historiquement favorisé les intérêts des grandes entreprises ferroviaires».

«Nous continuons de refuser l'arbitrage exécutoire puisqu'on veut régler ce conflit à la table de négos», a fait savoir samedi Christopher Monette, directeur des affaires publiques de Teamsters Canada.

«En réglant ses différends avec le syndicat par voie d’arbitrage, on pense que le CN espère réaliser des gains inatteignables par voie de négociation», a-t-il poursuivi.

Pas de loi spéciale... pour l’instant

À Ottawa, le nouveau gouvernement Trudeau écarte pour l’instant le recours à une loi spéciale forçant le retour au travail des 3200 travailleurs syndiqués affiliés aux Teamsters, qui sont en grève depuis mardi dernier.

«Nous sommes d’avis que la façon la plus probable et la plus rapide de régler ce conflit est par la négociation collective», a confié vendredi le ministre des Transports, Marc Garneau. Son cabinet a souligné samedi que sa position n’avait pas changé.

Vendredi, la direction du CN a souligné que quelques-uns de ses cadres qualifiés assuraient environ 10 % du service régulier sur l’ensemble des 22 000 kilomètres de son réseau ferroviaire.

«Actuellement, des quantités très limitées de plusieurs types de marchandises circulent à travers le pays. Ceci inclut le transport de conteneurs de manière à garder les ports du Canada fluides afin de pouvoir retourner à des opérations normales après la grève.»

Soulignons que si la grève se poursuit, des agriculteurs mécontents de la situation, en raison d’une pénurie de propane, promettent de manifester lundi devant les bureaux montréalais du premier ministre du Canada, Justin Trudeau. Il s'agira du deuxième geste d'éclat après celui de vendredi dernier, alors que des agriculteurs de la Rive-Sud sont venus manifester avec une vingtaine de tracteurs devant les bureaux du CN, dans le centre-ville de Montréal.