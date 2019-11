Crise du propane: les producteurs de grains du Québec se sentent «oubliés»

Les producteurs de grains du Québec se sentent «oubliés» par les gouvernements Legault et Trudeau.

«Il faut comprendre que le propane est un élément essentiel dans la production et dans le séchage des grains au Québec», a expliqué samedi le président des Producteurs des grains du Québec, Christian Overbeek.

«Nous sommes en pleine période de séchage des grains. Malheureusement, les producteurs de grains ont été relégués dans un deuxième temps au niveau des priorités d’approvisionnement de propane», a-t-il ajouté.

En entrevue à l'émission «Le Québec matin», M. Overbeek a indiqué que plusieurs producteurs n'ont plus de propane depuis lundi dernier.

«Ils ne peuvent plus récolter ou conditionner leur grain. On est déjà à la limite d’un temps normal de récolte. Notre qualité de grain risque de se dégrader dans les champs. Les grains déjà récoltés non conditionnés vont se dégrader dans nos installations», a-t-il dit.

M. Overbeek affirme que «l’approvisionnement au propane au niveau animal semble bien assuré, mais que [le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles Jonatan Julien] a complètement oublié les producteurs de grains».

«C’est notre récolte, notre gagne-pain qui est en jeu», a-t-il ajouté, insistant sur le fait que plusieurs producteurs n’ont plus de propane depuis le début de la semaine.

«On espère que les deux paliers de gouvernement, en accord avec l’équipe des négociations, trouvent des solutions tangibles. Ce sont des entreprises qui sont principalement familiales. Ç’a des impacts au point de vue financier, mais aussi sur le moral de nos troupes.»

Le président des Producteurs de grains du Québec craint que les décisions annoncées vendredi contribuent à démoraliser les agriculteurs.

«Je ne sais pas ce qui pourrait nous arriver de plus. Je pense qu’on a atteint notre maximum», a indiqué M. Overbeek.

Une manifestation est prévue lundi, à l’image de celle qui a été organisée vendredi de Châteauguay jusqu’au centre-ville de Montréal, où une vingtaine de tracteurs ont envahi les rues du centre-ville. Ainsi, un cortège de tracteurs pourraient se rendre en début de semaine devant les bureaux de circonscription du premier ministre Justin Trudeau, rue Jarry Est, à Montréal, à moins qu’une entente soit conclue d’ici là.